Palmeiras e São Paulo farão último treino antes da finalíssima apoiados pelos torcedores

Palmeiras e São Paulo farão o último treino antes da finalíssima do Campeonato Paulista empurrados pelos seus torcedores. Palmeirenses e são-paulinos vão apoiar as equipes neste sábado, véspera da decisão, na Academia de Futebol e no Morumbi, respectivamente. A bola rola às 16h deste domingo no Allianz Parque.

O São Paulo abrirá o estádio Morumbi para os torcedores que quiserem mandar um último grito de apoio aos jogadores e comissão técnica. Os portões serão abertos às 8 horas, mas as atividades começam às 10 horas. O Estadão questionou a Policia Militar de São Paulo sobre o esquema de segurança que será montado para evitar confrontos no deslocamento dos torcedores pela capital, mas não obteve resposta.

Leia Também FPF admite que publicações de Ana Paula durante São Paulo x Palmeiras foram 'inadequadas'

O clube do Morumbi disponibilizou ingressos pelo valor simbólico de R$ 2. Os torcedores terão acesso apenas às arquibancadas e às cadeiras térreas do estádio. Depois do treino, Rogério Ceni falará com a imprensa. O técnico é favorável a essa iniciativa e teve papel importante para que a diretoria adotasse essa prática.

Ele entede que a sinergia entre torcida e atletas tem sido fundamental para os resultados positivos da equipe na temporada. "A atmosfera que cerca esse estádio é linda demais", encantou-se Ceni, fazendo referência aos à presença de 60 mil são-paulinos na vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras que coloca seu time em boa vantagem para levantar o troféu do Paulistão pelo segundo ano consecutivo.

O último treino aberto do São Paulo foi justamente antes de uma final de Paulista. Em 2019, na véspera da decisão com o Corinthians, 30 mil são-paulinos foram ao Morumbi assistir à atividade. O título estadual naquele ano, porém, ficou com o Corinthians.

Apoio na porta do CT e crítica a presidente

Ao contrário do rival, a diretoria do Palmeiras optou por não abrir o treino para os torcedores, mas isso não significa que o elenco não terá apoio. Os palmeirenses estarão em frente à Academia de Futebol, como fizeram antes do embarque do time para a disputa do Mundial de Clubes em Abu Dabi, há dois meses.

A Mancha Alviverde, principal organizada ligada ao clube, convocou os torcedores para se encontrar na porta do CT às 10h deste sábado. E também criticou a presidente Leila Pereira, com a qual rompeu, por não deixar a torcida ter contato com os jogadores antes da decisão.

"Será lamentável se a presidente e toda a sua diretoria distanciarem o torcedor nesse momento decisivo", escreveu a uniformizada, que lembrou que a presidente, ao ser eleita, prometeu que daria atenção "à multidão fora do muro". "Estaremos lá, com portão fechado ou aberto, apoiando e incentivando. O nosso amor ao clube ultrapassa muros e portões", disse a organizada.

Telões no Gol Norte

Como o Gol Norte terá capacidade reduzida na finalíssima em razão da instalação do palco para o show da banda Maroon 5, o Palmeiras montou uma estrutura inédita com um megatelão e outros dois telões laterais na área bloqueada do setor para que os torcedores que não conseguiram comprar ingressos para ver o jogo nos setores liberados possam ter a oportunidade de assistir à final de dentro do Allianz Parque.

A imagem utilizada será uma retransmissão do telão do Allianz Parque, sem narração e com áudio ambiente. Os torcedores que estiverem neste espaço não terão visão para o campo. A experiência é gratuita e exclusiva para sócio Avanti, que poderá resgatar seu ingresso a partir das 11h deste sábado.