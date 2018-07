A três meses para o fim do Campeonato Brasileiro o clássico de hoje entre Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque, às 21h45, é fundamental para as ambições das equipes. Qualquer resultado diante do rival será determinante para definir o papel de ambos na competição.

Sair com vitória de campo representará aos dois a oportunidade de adquirir confiança para uma série de confrontos diretos nas próximas rodadas. O líder Palmeiras está há cinco jogos sem perder, mas tem pela sequência, depois do clássico, o Grêmio e o confronto com vice-líder o Flamengo.

“Ano passado não vivíamos um bom momento, mas vencemos o São Paulo, pegamos mais confiança e ficamos oito jogos sem perder”, disse o meia Cleiton Xavier.

O Palmeiras deve jogar com estádio lotado, até ontem 38 mil ingressos tinham sido vendidos. O técnico Cuca faz suspense em duas posições. O meia Moisés tenta se recuperar de lesão no tornozelo e o clube conta com o retorno de Gabriel Jesus, que estava na seleção brasileira, para reforçar o ataque.

Já o São Paulo é quem vive situação mais dramática. A crise afetou o ambiente do clube, que teve de realizar treinos fechados na última semana após ter o centro de treinamento invadido pela torcida. O momento é ruim e antecede três partidas nas quatro próximas rodadas contra equipes que também lutam contra o rebaixamento (Figueirense, Cruzeiro e Vitória).

Ricardo Gomes, que ainda não venceu desde que chegou ao clube, indicou uma escalação mais cautelosa, com três volantes. A ideia é dar liberdade a João Schimtd e Thiago Mendes. A esperança do treinador é que, mesmo sem um homem de criação, o meio de campo funcione e o atacante Chávez, em boa fase, mantenha seu faro de gols.

Mena e Cueva, que defenderam suas seleções nas eliminatórias, devem ser poupados da partida. Buffarini, suspenso, não joga.

“Clássico não tem favorito”, afirmou o atacante Kelvin. “Estamos preparadores e podemos nos recuperar.”

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Jailson; Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Tchê Tchê, Moisés e Cleiton Xavier; Erik, Dudu e Rafael Marques. Técnico: Cuca.

SÃO PAULO: Denis; Wesley, Maicon, Lyanco e Carlinhos; J. Schmidt, Kelvin, Hudson, Thiago Mendes e Luiz Araújo; Chávez. Técnico: Ricardo Gomes.

Juiz: Sandro Ricci (SC).

Horário: 21h45.

Na TV:Globo.

Local: Allianz Parque.