Palmeiras e São Paulo se enfrentam para tentar sair da crise

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, pressionados por motivos diferentes, porém com cargas de responsabilidade parecidas. Há três jogos sem vencer, os donos da casa tentam espantar a má fase em busca de uma retomada no Brasileirão. Já os visitantes entram em campo atrás de afirmação. Na zona de rebaixamento, o São Paulo luta para conquistar apenas a segunda vitória fora de casa no torneio.

O técnico Cuca espera fazer o Palmeiras dar uma resposta positiva diante da torcida. Foram duas derrotas nos dois últimos jogos em casa pelo Brasileiro. "Nesta semana, tivemos tempo para trabalhar. Agora, temos de colocar em prática tudo o que nós fizemos", disse.

A seu favor o clube tem o retrospecto de quatro vitórias no histórico de confrontos com o São Paulo no Allianz Parque. Foram 12 gols marcados e apenas um sofrido. Ainda assim, o Palmeiras teme perder essa invencibilidade justamente neste momento mais delicado. Uma derrota traz ainda o risco de perder o quarto lugar, posição mínima almejada na tabela.

"O São Paulo queria estar na nossa pele", disse o técnico Cuca em referência ao momento ruim do rival do Morumbi. A equipe corre o risco de se afundar na zona de rebaixamento.

O técnico Dorival Junior prometeu poucas novidades. O Tricolor não deve ser muito diferente do que se apresentou no último domingo contra o Avaí, com exceção da saída de Gilberto para o retorno do atacante Lucas Pratto, artilheiro da equipe na competição com cinco gols ao lado de Hernanes.

Um dos desafios do grupo é fazer a bola chegar no argentino e ter mais efetividade nas infiltrações. Os atacantes titulares do São Paulo não marcam há quatro jogos, o que já gerou cobranças da torcida.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SÃO PAULO

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Luan e Michel Bastos; Bruno Henrique, Tchê Tchê e Moisés; Keno, Róger Guedes e Borja. Técnico: Cuca.

SÃO PAULO: Sidão; Buffarini, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Petros; Marcos Guilherme, Jucilei, Hernanes e Cueva; Pratto. Técnico: Dorival Junior.

Juiz: Sandro Meira Ricci.

Na TV: Globo.

Local: Allianz Parque.

Horário: 16h.