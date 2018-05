Palmeiras e Sport se enfrentam na arena após véspera agitada nos bastidores

Palmeiras e Sport fazem na noite deste sábado, a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, um jogo recheado de polêmicas extracampo que passam pela escalação de última hora do atacante Dudu e pela tentativa frustrada dos visitantes de mudar o horário do confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Roger Machado só soube que poderia utilizar seu camisa 7 no meio da tarde de sexta, quando a CBF emitiu comunicado informando que todos os 12 jogadores “suplentes” de uma lista inicial de 35 pré-convocados para a Copa do Mundo, incluindo Dudu, estavam aptos a jogar pelo torneio nacional.

O problema viera à tona na quarta, quando o clube soube horas antes da partida diante do América-MG, pela Copa do Brasil, que não poderia escalar o atacante por ele estar pré-inscrito no Mundial. A Fifa estabelece que todos os atletas nessa condição deixem de atuar pelos seus clubes a partir da convocação. Cabe, então, às confederações solicitarem a “dispensa”.

Nos dois últimos dias, Dudu treinou normalmente na Academia enquanto esperava por um posicionamento da CBF. Apesar do mistério do treinador, que não fechou o treino de sexta e não deu pistas a respeito da escalação, o maior artilheiro da história da arena (23 gols) deverá reassumir seu lugar na equipe. Assim, Deyverson, utilizado no jogo do meio de semana, volta para o banco. Vale lembrar que, para esta partida, Roger Machado não poderá contar com Borja, concentrado com a seleção colombiana, além de Moisés e Artur, em recuperação física.

Reclamação do outro lado. Quase paralelamente à solução do problema com Dudu, outro surgia no meio da tarde: o Sport pediu à CBF que o duelo fosse adiado ou, no mínimo, passasse das 19h para as 21h. O clube pernambucano teve problemas para embarcar rumo a São Paulo ontem, devido à crise de abastecimento de combustível que atinge todo o País. O voo foi adiado e a logística acabou prejudicada. Apesar do apelo, a CBF manteve toda a tabela da sétima rodada inalterada.

Em campo, o treinador Claudinei Oliveira tem uma única dúvida: a presença ou não no time do atacante Rogério, ex-São Paulo, ausente de alguns treinos nesta semana em razão de uma lesão no tornozelo direito. A tendência é que o jogador dê lugar ao volante Fellipe Bastos.

Apenas três pontos separam paulistas, que têm 11, na quarta posição, dos pernambucanos (12º colocados) na classificação do campeonato.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SPORT

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Edu Dracena, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Keno e Willian. Técnico: Roger Machado.

SPORT: Magrão; Cláudio Winck, Ronaldo Alves, Ernando e Sander; Anselmo, Neto Moura, Fellipe Bastos (Rogério), Gabriel e Marlone; Rafael Marques. Técnico: Claudinei Oliveira.

Juiz: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA-Fifa).

Local: Allianz Parque.

Horário: 19h.

Na TV: Sportv.