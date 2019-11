Palmeiras é superado pelo Red Bull Brasil e perde primeiro jogo na decisão do Paulista Sub-20

Prestes a decidir o Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Flamengo, a equipe da categoria de base do Palmeiras sofreu um revés contra o Red Bull Brasil nesta quarta-feira, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e perdeu o primeiro jogo da decisão do Paulistão Sub-20 por 2 a 0.

A equipe comandada pelo técnico Wesley Carvalho saiu atrás logo no primeiro tempo quando Cristiano abriu o placar para os visitantes. Iago Teles ampliou para a equipe do interior paulista, que vai decidir o título estadual em casa no próximo domingo, 24, às 10h, e pode perder por até um gol de diferença no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

A partida foi acompanhada de perto por Sidnei Lobo, auxiliar técnico de Mano Menezes na equipe profissional palmeirense. A equipe é o atual bicampeão do Paulista Sub-20 após vencer Ponte Preta e Corinthians nas decisões das duas últimas edições do torneio, respectivamente.

Já o Flamengo, rival do Palmeiras no nacional, teve mais sorte na final do Campeonato Carioca Sub-20 e levou o título ao empatar com o Vasco em 1 a 1 no jogo de volta da decisão, realizado em São Januário. Rodrigo Muniz fez o primeiro gol da partida para os rubro-negros e Luan empatou para o Vasco, no segundo tempo. A vitória por 3 a 1 no jogo de ida garantiu o bicampeonato ao time do técnico Mauricio Souza.

CONFUSÃO NA DECISÃO DO PAULISTA SUB-17

O Palmeiras também sofreu derrota na decisão do Paulista Sub-17, realizado também no Pacaembu na tarde desta quarta-feira, perante o rival São Paulo. A partida, que só foi definida nos pênaltis, ficou marcada pela confusão entre jogadores e comissão técnica dos dois clubes após o apito final.

O jogo foi emocionante e marcado pela rivalidade de dois times que têm se acostumado a chegar nas decisões dos principais torneios da categoria. Mas o clima esquentou de fato após o apito final. Irritados com as provocações dos são-paulinos, palmeirenses foram tirar satisfação e sobraram socos e pontapés para todos os lados.

O árbitro relatou na súmula algumas das agressões. Nas imagens de televisão também foi possível ver até membros da comissão técnica palmeirense batendo em atletas são-paulinos. Um jogador foi perseguido pelos rivais.

PALMEIRAS LEVA O TÍTULO NO SUB-15

Se nas decisões do Paulista Sub-20 e Sub-17, o Palmeiras não conseguiu sair do Pacaembu com triunfos, na final do Sub-15, a equipe alviverde não encontrou problemas e goleou o Santos por 5 a 0 na manhã desta quarta-feira para levar o título da competição pela oitava vez em sua história. Os rivais haviam empatado em 0 a 0 na partida de ida da final, realizada na Vila Belmiro.

Sob comando do técnico interino Christian Tudico, o Palmeiras abriu o placar com gol de pênalti de Allan, aos seis minutos do primeiro tempo. Antes que o Santos pudesse reagir, Giovani marcou o segundo aos 15 minutos, e Wendell o terceiro, aos 26. No segundo tempo, Wendell marcou novamente na partida e Robert finalizou para a equipe com o quinto gol.