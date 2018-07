Palmeiras elimina Flu nos pênaltis e vai à final da Copa do Brasil

Em um jogo com emoção até o fim, o Palmeiras conseguiu uma suada classificação para a final da Copa do Brasil após derrotar o Fluminense nos pênaltis por 4 a 1, no Allianz Parque, depois de vencer no tempo normal por 2 a 1, em um jogo que parecia ser tranquilo para o time da casa, que logo aos 17 minutos já vencia por 2 a 0, mas se tornou um sufoco.

Lucas Barrios fez a diferença no tempo normal. Com os dois gols marcados nesta quarta, ele chegou a marca de sete gols pelo time alviverde, sendo cinco deles diante do time carioca - tinha feito três no Brasileiro. Nos pênaltis, brilhou Fernando Prass, que defendeu a cobrança de Gustavo Scarpa e deixou a classificação bem encaminhada. Gum depois chutou para fora. Rafael Marques, Cristaldo, Jackson e Allione marcaram para o Alviverde e Jean fez o gol solitário dos cariocas.

A boa atuação de Matheus Sales por 45 minutos diante do Sport foi o suficiente para Marcelo Oliveira resolver apostar no garoto e deixar de lado Egídio. Com Matheus, o time ganhou em marcação no meio de campo, já que ele ajudou Amaral e deu maior liberdade para Robinho se movimentar e chegar na frente.

Taticamente, o Palmeiras não apresentou nada de novo. Pelo contrário. O que mudou foi a postura e a vontade demonstrada pelos jogadores nos minutos iniciais.

Os comandados de Marcelo Oliveira começaram mandando no jogo na base da motivação e dominou os primeiros 20 minutos de jogo. O primeiro gol acabou saindo justamente graças a vontade demonstrada por todos de verde. Aos 13, em uma jogada que parecia perdida, Robinho ficou com a bola e da direita cruzou para Barrios desviar e marcar o primeiro gol.

A torcida ainda fazia a festa e já começava a comemorar a classificação quando, dois minutos depois, Gabriel Jesus saiu em velocidade, começou a ser puxado por Wellington Silva fora da área e caiu dentro.

O árbitro marcou pênalti, para revolta dos tricolores, que ainda tiveram uma chance de evitar o segundo. Zé Roberto bateu pênalti aos 17, Cavalieri defendeu, mas no rebote, Barrios fez aquilo que parece ter se acostumado, mais um gol sobre o Fluminense.

Virou desespero. Com a vantagem e classificação na mão, aquele time guerreiro e voluntarioso “morreu”. O Fluminense saiu do campo de defesa e mesmo cheio de limitações, saiu em busca de um gol, que levaria a decisão para os pênaltis.

No segundo tempo, a garoa chegou e o Palmeiras parece que ficou no vestiário. Como outrora, a equipe alviverde não conseguiu trocar dois passes certos. O jeito era apostar nos chutões sem qualidade, enquanto o Flu era quem colocava a bola no chão e ia em busca de um solitário gol.

Aos 25, os cariocas iniciaram um contra-ataque que acabou em cruzamento de Gerson e gol de Fred, que estava se “arrastando” em campo, claramente sem condições de jogo.

E o que parecia uma vitória fácil, virou drama para os palmeirenses. Nos minutos finais, o Fluminense teve duas grandes chances de empatar. Prass defendeu uma e a zaga cortou a outra e no fim, no sufoco, a decisão foi para os pênaltis e mais uma vez o goleiro fez a diferença e levou o Alviverde para a decisão da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 (4) x (1) 1 FLUMINENSE

PALMEIRAS

Fernando Prass; Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto; Amaral, Matheus Sales e Robinho (Rafael Marques); Dudu, Gabriel Jesus (Allione) e Barrios (Cristaldo). Técnico: Marcelo Oliveira

FLUMINENSE

Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Marlon e Breno Lopes (Osvaldo); Jean, Cícero, Gustavo Scarpa e Vinicius (Magno Alves); Fred e Marcos Júnior (Gerson). Técnico: Eduardo Baptista

GOLS

Lucas Barrios, aos 13 e aos 17 minutos do primeiro tempo. Fred, aos 25 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS

Jackson (Palmeiras); Fred e Wellington Silva (Fluminense)

ÁRBITRO

Anderson Daronco (Fifa/RS)

RENDA

R$ 2.760.200,00

PÚBLICO

38.562 pagantes

LOCAL

Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP)