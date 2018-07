Palmeiras embarca para Curitiba sem Valdivia e com Lúcio

O elenco do Palmeiras deixou a cidade de São Paulo na manhã desta sexta-feira para enfrentar o Coritiba, no domingo, às 19h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. E viajou com algumas novidades na lista dos relacionados para a partida. A grande ausência é o meia chileno Valdivia, que, embora não tenha embarcado com a delegação, ainda tem chance de atuar na capital paranaense, pelo Brasileirão.

Valdivia se recupera de um edema na coxa esquerda, sofrido durante amistoso pela seleção chilena, semana passada, contra a Venezuela. O meia ficou em São Paulo para continuar o tratamento e deve fazer novos exames neste sábado. Caso tenha condições, pode ir para Curitiba e se juntar aos companheiros.

Uma ausência já confirmada é o zagueiro argentino Tobio, que deixou o jogo contra o Sport com dores musculares e não se recuperou a tempo. Outro titular, o volante Marcelo Oliveira está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e também não joga. Além deles, Eguren, Rodolfo e Leandro continuam como desfalques - machucados, só voltam ao time no ano que vem.

Dentre as novidades para o jogo de domingo, a principal é o retorno de Lúcio. O zagueiro pentacampeão mundial com a seleção brasileira volta a ser relacionado depois de quatro partidas fora, se recuperando de uma tendinite no joelho direito. Ele deve ser titular ao lado do jovem Nathan na defesa. Quem também reaparece é o meia Bernardo, que foi convocado para um jogo pela última vez na 33ª rodada, contra o Atlético-MG. O atacante argentino Cristaldo, suspenso na derrota para o Sport, é outro que retorna.

O técnico Dorival Júnior decidiu, junto com a diretoria, antecipar a viagem para Curitiba, que seria no sábado à tarde. Assim, a equipe treina na tarde desta sexta-feira no CT do Atlético-PR, em atividade fechada, sem a presença da imprensa.

No lugar de Tobio, Lúcio deve ser o escolhido, mas ainda existe dúvida para no meio, com Washington, Bruninho e Renato disputando a vaga deixada por Marcelo Oliveira. No lugar de Valdivia, Felipe Menezes pode ser mantido, mas Mazinho tem chance de conseguir uma nova oportunidade.

Confira a lista dos 23 relacionados:

Goleiros - Fernando Prass e Fábio

Laterais - João Pedro, Wendel, Juninho e Victor Luis

Zagueiros - Nathan, Lúcio e Victorino

Volantes - Renato, Washington, Wesley e Bruninho

Meias - Felipe Menezes, Mazinho, Fernandinho, Patrick Vieira, Allione e Bernardo

Atacantes - Diogo, Henrique, Cristaldo e Mouche