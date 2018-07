Palmeiras empata com o América-MG em Belo Horizonte

BELO HORIZONTE - Palmeiras e América-MG fizeram bom jogo neste sábado à tarde, no Independência. Mas apesar da postura ofensiva de ambos, os goleiros e as bolas na trave impediram um resultado além do 1 a 1, que acabou sendo bom para os dois lados. Os paulistas pontuaram fora de casa contra um rival que briga pelo G-4. Os mineiros conseguiram um empate contra o melhor time da Série B. No final da partida, uma confusão generalizada causou as expulsões de Matheus e Alan Kardec.

Há cinco jogos sem perder na Série B, o Palmeiras lidera com 49 pontos, agora apenas três a mais que a Chapecoense, vice-líder da competição. Já o América caiu uma posição e é o sexto na tabela, com 34 pontos, ultrapassado pelo Sport no número de vitórias. O último time no G-4 é o Paraná, com 39. O Palmeiras agora tem dois dias para se preparar para enfrentar o Avaí, terça-feira, em Florianópolis. No mesmo dia, o América-MG joga novamente no Independência, diante do Icasa.

O JOGO

Apesar da sequência desgastante de jogos nas últimas semanas, Gilson Kleina teve quase força máxima para escalar o Palmeiras, sentindo apenas as ausências de Juninho e Vinicius. Assim, escalou um meio-campo ofensivo, com Wesley, Mendieta e Valdivia. O América também queria atacar e entrou em campo com três atacantes. Isso fez os dois times fazerem um primeiro tempo aberto. Logo aos 7 minutos, Mendieta deu ótimo passe para Luis Felipe. O lateral recebeu nas costas da zaga, sozinho com Matheus, mas demorou a chutar e deu tempo para o goleiro sair, fechar o ângulo e fazer a defesa.

Mas o garoto se redimiu quatro minutos depois. Aos 12, Luis Felipe teve espaço pela lateral direita, levantou a cabeça e cruzou na cabeça de Leandro, que abriu o placar. Não satisfeito, o Palmeiras continuou atacando, em busca do segundo gol, e acabou levando o empate. Aos 21, o lateral Leandro Silva roubou a bola de Leandro e avançou com ela. Henrique saiu para dar o bote, mas foi com o pé mole e permitiu ao americano sair na cara de Fernando Prass para fazer 1 a 1.

Os gols fizeram o jogo melhorar. Alan Kardec, de cabeça, obrigou Matheus a fazer grande defesa. O América respondeu com chute de Bady, que Prass mandou a escanteio por precaução. Aos 31, o goleiro só olhou o chute de Andrei Girotto explodir na forquilha. Já no finalzinho do primeiro tempo, foi a vez de Luis Felipe colocar uma bola na trave.

INTERVALO

No intervalo, os dois técnicos deram orientação de as posturas ofensivas continuarem. Aos 8, Valdivia e Leandro tabelaram, o chileno bateu rasteiro e a bola passou raspando a trave direita mineira. A resposta veio com Bady, de falta, mas Fernando Prass fez grande defesa, mandando a escanteio. Apesar das diversas opções ofensivas, os dois goleiros depois trabalharam pouco. A melhor chance foi do Palmeiras, numa cobrança de falta de Valdivia, que passou por cima do travessão.

O jogo ganhou mesmo em emoção aos 42, quando Matheus deu uma "bronca" pouco delicada em Alan Kardec após um lance entre os dois na área atleticana. O empurra-empurra dos dois atraiu jogadores dos dois times e o clima esquentou. O goleiro e o atacante foram expulsos, mas ficou barato para Williams, que cuspiu em Alan Kardec.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 1 PALMEIRAS

AMÉRICA-MG - Matheus; Leandro Silva, Jaílton, Vitor Hugo e Danilo; Claudinei, Andrei Girotto e Bady (Marcelo Moretto); Williams, Alessandro (Fábio Júnior) e Marcão (Elvis). Técnico: Silas.

PALMEIRAS - Fernando Prass; Luis Felipe, Vilson, Henrique e Wendel; Márcio Araújo, Wesley, Mendieta (Serginho) e Valdivia (Felipe Menezes); Leandro (Ananias) e Alan Kardec. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Leandro, aos 12, e Leandro Silva, aos 21 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Claudio Mercante Júnior (PE).

CARTÕES AMARELOS - Vilson, Luis Felipe, Leandro, Jaílton e Andrei.

CARTÕES VERMELHOS - Matheus e Alan Kardec.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte.