Palmeiras empata com o Juventus em último teste antes do início do Paulista

SÃO PAULO - O Palmeiras empatou nesta terça-feira com o Juventus por 1 a 1, em jogo-treino realizado na Academia de Futebol, em São Paulo. Houve um tempo de 45 minutos jogado entre titulares e dois tempos de 30 minutos em que atuaram os reservas.

Na primeira parte do jogo-treino, o Palmeiras venceu por 1 a 0, com o gol marcado por Barcos. O lateral-direito Ayrton, recém contratado junto ao Coritiba, cobrou escanteio e após bate e rebate o atacante argentino mandou para as redes.

No último domingo, em seu primeiro jogo-treino no ano, o Palmeiras venceu o São Caetano por 2 a 1 com gols de Maikon Leite e Barcos - ambos cobrando pênalti.

Nesta terça, o meia chileno Valdivia ficou apenas na academia fazendo trabalho físico, mas pode aparecer no campo nesta quarta. A estreia no Campeonato Paulista será neste domingo contra o Bragantino, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.