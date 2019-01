Palmeiras empata com o Red Bull em estreia no Campeonato Paulista

O atual campeão brasileiro não repetiu em sua estreia no ano o mesmo nível das atuações de 2018. Neste domingo, em Campinas, o Palmeiras pecou na falta de criatividade e nos espaços concedidos na marcação para ficar apenas no empate em 1 a 1 contra o Red Bull, no estádio Moisés Lucarelli, pelo Campeonato Paulista. O time abriu o placar com Borja, mas sofreu a igualdade ainda no primeiro tempo.

A equipe do técnico Luiz Felipe Scolari sentiu a falta de ritmo do início da temporada. A lentidão demonstrada durante grande parte do jogo, assim como a satisfação do Red Bull em empatar, deixaram a partida monótona. Após o empate como visitante, o Palmeiras terá a chance de ganhar a primeira no Paulista na próxima quarta-feira, quando recebe o Botafogo, no Allianz Parque.

O Palmeiras jogou em Campinas em um estádio com a torcida alviverde em maioria. O time se sentiu em casa a ponto de controlar o ritmo da partida nos minutos iniciais, com posse de bola, posicionamento avançado e bastante entrosamento. Surpresas na escalação, Gustavo Scarpa e Borja fizeram a jogada do primeiro gol, aos 13 minutos. O colombiano aproveitou cruzamento do colega para concluir de cabeça.

A vantagem fez o Palmeiras diminuir o ritmo e buscar controlar o adversário. O Red Bull conseguiu se aproveitar de falhas na marcação do meio-campo adversário para avançar o time e passar a levar o perigo. Aos 34 minutos, Jobson aproveitou sobra na área para chutar no canto direito de Weverton e igualar. O empate fez o Palmeiras despertar e tentar pressionar no primeiro tempo.

Felipão mexeu no intervalo. Com Felipe Melo e Thiago Santos juntos, o time ficou lento e sem transição no meio-campo. Bruno Henrique entrou para corrigir esse problema. No ataque, o estreante Felipe Pires foi o substituto de Scarpa, para tentar dar ao time mais velocidade. Logo depois, após a torcida gritar por Deyverson, o atacante foi acionado.

As substituições deixaram o Palmeiras mais presente no campo adversário, mas sem a intensidade do começo de jogo. O Red Bull também recuou e abandonou a postura incisiva do primeiro tempo, até porque o empate em 1 a 1 era um bom resultado. Nos minutos finais a equipe alviverde até tentou pressionar mais o adversário. O gol da vitória quase veio nos acréscimos, em uma cabeçada de Deyverson.

FICHA TÉCNICA

RED BULL 1 x 1 PALMEIRAS

RED BULL: Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Rafael Carioca; Jobson, Uillian Correia, Pio e Everton (Deivid); Osman (Bruno Tubarão) e Ytalo (Roberson). Técnico: Antônio Carlos Zago.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo (Bruno Henrique), Thiago Santos e Lucas Lima; Gustavo Scarpa (Felipe Pires), Dudu e Borja (Deyverson). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Gols: Borja, aos 13 minutos, e Jobson, aos 34 minutos do primeiro tempo.

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira.

Cartões amarelos: Osman, Luan, Aderlan.

Público e renda: não divulgados.

Local: Moisés Lucarelli, em Campinas.