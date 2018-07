Palmeiras empata, mas pode ser campeão Brasileiro no domingo

O Palmeiras perdeu a parte permitida da boa vantagem que construiu na liderança do Campeonato Brasileiro. O empate por 1 a 1 nesta quinta-feira, em Belo Horizonte, contra o Atlético-MG, fez a folga na primeira posição cair de seis para quatro pontos (71, contra 67 do Santos), suficiente para lhe dar o título no domingo, desde que ocorra uma combinação de resultados.

A três rodadas do fim, o Palmeiras recebe o Botafogo no Allianz Parque, às 17h, e vai encerrar o jejum que dura desde 1994 caso vença e os dois concorrentes diretos tropecem. No mesmo horário o Santos terá de perder para o Cruzeiro no Mineirão e, na partida da noite, o Flamengo não pode derrotar o Coritiba no Maracanã.

O jogo em Belo Horizonte foi de muitas faltas, com domínio do Atlético-MG, mas marcado por investidas muito perigosas do Palmeiras. Por isso, o empate não significou prejuízo tão grande, mesmo com as vitórias dos dois adversários diretos.

O time do técnico Cuca perdeu pontos considerados compreensíveis, pois enfrentou uma partida difícil. Mas agora faz dois jogos em casa: depois do Botafogo no domingo, terá pela frente a Chapecoense.

O aeroporto de Congonhas lotado na noite de terça-feira para incentivar o elenco do Palmeiras antes do embarque parece ter funcionado como uma resistência extra para suportar a intensa pressão do Atlético-MG.

Diante da implacável força da torcida mineira no Independência, o time paulista soube aguentar o sofrimento no primeiro tempo, antes de ser mortal na oportunidade que teve.

Foram 15 minutos iniciais de pressão, faltas duras, discussões dos jogadores em campo e gol bem anulado da equipe da casa. O Palmeiras mal passava do meio-campo, neutralizado pela marcação mineira, reforçada sempre pelos atacantes Robinho e Luan. A situação ruim exigiu paciência e um atributo fundamental para quem busca ser campeão, a eficiência.

Acuado, o Palmeiras esperou até os 25 minutos para golpear. O Atlético-MG estava adiantado e caiu na armadilha. Gabriel Jesus tabelou com Dudu e recebeu na área para fazer 1 a 0 e voltar a marcar pelo clube depois de mais de dois meses.

O atacante de 19 anos, destaque na seleção brasileira, se emocionou na comemoração por conseguir encerrar o jejum.

A vantagem não esfriou a intensidade da partida. Lances duros, discussões com a arbitragem e a blitze do Atlético-MG mantiveram a tensão e a atratividade do encontro, inclusive durante o segundo tempo.

O Palmeiras preferiu manter a tática de aguentar a pressão e esperar a hora certa de dar nova ferroada. A boa atuação dos zagueiros dava confiança, mas de tanto insistir, em algum momento a recompensa viria.

Logo no primeiro lance em campo, o argentino Pratto igualou, aos 13 minutos do segundo tempo. O empate premiou a ousadia mineira de estar com quatro atacantes em campo.

A disputa pela vitória prosseguiu até o fim. Os dois times tiveram boas chances, com os jogadores no limite do esgotamento físico.

Ao Palmeiras, o empate valeu mais do que apenas um ponto, por ter suportado o Atlético-MG e por ter uma tabela favorável nas próximas rodadas.

FICHA TÉCNICA:

Gols: Gabriel Jesus, aos 25 minutos do primeiro tempo. Pratto, aos 13 minutos do segundo tempo.

ATLÉTICO-MG: Victor; Carlos César, Erazo, Gabriel e Fábio Santos; Leandro Donizete, Junior Urso e Maicosuel (Pratto); Robinho (Clayton), Luan (Cazares) e Fred.

Técnico: Marcelo Oliveira.

PALMEIRAS: Jailson; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio; Thiago Santos (Thiago Martins), Tchê Tchê e Moisés; Róger Guedes, Dudu (Érik) e Gabriel Jesus (Alecsandro). Técnico: Cuca.

Juiz: Bráulio Machado (SC).

Cartões amarelos: Gabriel Jesus, Leandro Donizete, Vitor Hugo, Dudu, Luan, Egídio.

Público: 14.942 pagantes.

Renda: R$ 535.660,00.

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte.