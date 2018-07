Palmeiras empata no final e garante a vaga nas quartas

Foi sofrido, mas o Palmeiras garantiu sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil ao empatar com o Atlético-PR por 1 a 1, na noite desta quarta-feira, em duelo realizado na Arena da Baixada. No primeiro confronto, no Palestra Itália, o alviverde havia vencido por 1 a 0.

Veja também:

COPA DO BRASIL - Tabela

Palmeiras admite sufoco, mas valoriza a entrega do time

O Palmeiras agora vai enfrentar nas quartas o vencedor do confronto entre Atlético-GO e Santa Cruz, que jogam na noite desta quinta-feira. No primeiro duelo, o time goiano venceu por 2 a 1 em Pernambuco.

O confronto na Arena começou marcado pela polêmica envolvendo os zagueiros Danilo e Manoel. Nas arquibancadas, os torcedores pintaram os rostos de branco e preto - no jogo no Palestra Itália, o jogador do alviverde chamou o rival atleticano de "macaco" após receber uma cabeçada. O caso foi parar na Polícia.

Para apimentar ainda mais, no momento dos cumprimentos Manoel passou direto por Danilo e fez os torcedores do Atlético-PR gritarem na Arena.

Dentro de campo, porém, a polêmica não foi capaz de mexer com os nervos dos jogadores, apesar das várias faltas marcadas pelo árbitro carioca Gutemberg de Paula Fonseca.

O Palmeiras poderia ter conseguido uma boa vantagem logo aos 15 minutos do primeiro tempo, quando Bruno Costa derrubou Lincoln dentro da área e cometeu pênalti - o jogador atleticano recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Robert, no entanto, cobrou o pênalti de forma ridícula, e praticamente recuou para o goleiro Neto.

Apesar de possuir um homem a menos, o Atlético-PR também chegou ao gol de Marcos. Netinho foi o homem mais perigoso no primeiro tempo, e só não balançou as redes pela boa atuação do goleiro Marcos, que completou 489 jogos pelo clube e se tornou o 8.º homem que mais defendeu o alviverde na história.

Atlético-PR 1 Neto; Manoel, Bruno Costa e Rhodolfo; Lisa, Alan Bahia, Chico, Netinho (Marcelo) e Márcio Azevedo ; Javier Toledo (Tartá ) e Alex Mineiro (Bruno Mineiro ) Técnico: Leandro Niehues Palmeiras 1 Marcos; Márcio Araújo, Léo , Danilo e Armero (Eduardo ); Pierre (Ewerthon), Edinho, Figueroa (Marquinhos) e Lincoln ; Diego Souza e Robert Técnico: Antônio Carlos Gols: Alan Bahia, aos 35, e Lincoln, aos 43 minutos do segundo tempo Árbitro: Gutemberg de Paula Fonseca (RJ) Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Na etapa final, o Palmeiras apertou a marcação no meio de campo e teve maior controle de bola. O clube se aproveitou do desequilíbrio emocional do Atlético-PR para concentrar o jogo no setor ofensivo. Contudo, o alviverde voltou a sofrer com a falta de pontaria e perdeu diversas oportunidades.

Na melhor delas, aos 29 minutos, Ewerthon cabeceou e o goleiro Neto fez bela defesa com a ponta dos dedos.

O clube atleticano chegou ao empate através de um erro de arbitragem. Aos 35 minutos, Gutemberg marcou pênalti de Léo sobre Marcelo, em jogada normal. Alan Bahia foi para a cobrança, e com paradinha mandou no fundo das redes.

No entanto, quando todos esperavam a disputa das penalidades, Lincoln aproveitou a liberdade dentro da área e mandou a bola do cruzamento de Márcio Araújo para o fundo das redes, garantindo, assim, a vaga para o alviverde e a invencibilidade na Copa do Brasil.

"Jogar aqui dentro sempre foi difícil", afirmou Diego Souza ao deixar o gramado. "Mesmo com um homem a mais, a gente teve problemas. Criamos algumas jogadas, mas a gente deixou um pouco a desejar nos contra-ataques."