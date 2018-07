Palmeiras empresta atacante Caio Mancha ao Guarani

O time de Campinas acelerou o processo de negociação com o jogador, pois termina nesta sexta o prazo de inscrição para a competição. "O Caio foi aprovado nos exames médicos e assinou conosco. O Palmeiras se comprometeu a pagar parte de seu salário e então fizemos negócio", afirmou o diretor de futebol, Lucas Andrino.

Revelado pelo Palmeiras, Caio Mancha recebeu poucas chances na equipe principal, onde nunca se firmou. Fora dos planos do técnico Gilson Kleina, então técnico do alviverde, foi emprestado em 2014 para a Portuguesa. Na Lusa reencontrou seu futebol, fez um gol antológico contra o Bragantino, pelo Paulistão, mas acabou fraturando a perna durante a Série B e estava até então sem atuar.

No Guarani, Caio chega para ser a sombra de Nunes, que vem sendo o principal destaque do Guarani neste início de temporada, o que não impede de atuar nas beiradas do campo. Com isso, brigaria por posição com Adalgisio Pitbull e Malaquias.