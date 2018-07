Palmeiras está próximo de emprestar atacante de graça para o Santos

O Palmeiras está muito próximo de acertar o empréstimo do atacante Leandro ao Santos. O jogador, que será emprestado de graça, deve chegar no CT Rei Pelé nos próximos dias para passar por exames e assinar contrato de empréstimo válido até o fim do ano. O atacante, que não tem tido muitas oportunidades com o técnico Marcelo Oliveira, chega ao Alvinegro como uma solução encontrada para reforçar o elenco, já que a janela para a chegada de atletas que atuam no exterior já está fechada.

Para o acordo ser sacramentado, resta apenas que os presidentes Modesto Roma Júnior e Paulo Nobre acertem alguns detalhes do contrato. Inclusive, a negociação só foi adiante após os dirigentes, que possuem boa relação, conversarem e o palmeirense autorizar as conversas.

Leandro estava nos planos do técnico Marcelo Oliveira, tanto que foi titular na partida contra o ASA, pela Copa do Brasil. Entretanto, o treinador aceitou que o atleta deixasse o elenco, já que na posição existem diversas opções. Leandro foi um pedido do técnico Dorival Júnior, com quem trabalhou no Palmeiras ano passado.

O atacante chegou ao Palmeiras em 2013 como parte da negociação envolvendo Hernán Barcos com o Grêmio. No ano passado, Nobre desembolsou R$ 8 milhões por 64% dos direitos econômicos do atacante, que neste ano teve que passar por uma cirurgia no pé esquerdo e por isso atuou apenas em quatro jogos pelo Alviverde. Um fato curioso é que seus direitos econômicos pertencem ao presidente do Palmeiras, que, na época, emprestou o dinheiro para o clube.

No Palmeiras, Leandro teria que disputar posição com mais nove atletas, casos de Dudu, Rafael Marques, Leandro Pereira, Cristaldo, Lucas Barrios, Gabriel Jesus, Mouche, Alecsandro e Kelvin. Já no Santos, ele terá que disputar com Ricardo Oliveira, Gabriel, Geuvânio, Neto Berola, Nilson e Diego Cardoso.