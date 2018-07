Palmeiras empresta atacante Mazinho para time japonês

SÃO PAULO - O Palmeiras definiu nesta segunda-feira a primeira transação de jogadores na gestão de Paulo Nobre. O clube acertou o empréstimo do meia-atacante Mazinho para o Vissel Kobe, do Japão. O jogador fica na Ásia até 1.º de janeiro de 2014, quando se encerra o empréstimo.

De acordo com o Palmeiras, a proposta agradou tanto o jogador quanto o clube, que receberá uma quantia financeira pela transferência. O valor envolvido na negociação, porém, não foi divulgado pela diretoria alviverde.

Mazinho não fazia parte da lista de jogadores negociáveis divulgada no fim do ano passado, depois do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Para o mesmo setor de Mazinho, Gilson Kleina tem Valdivia, Patrick Vieira, Tiago Real, Bruno Dybal e Diego Souza, além de Fernandinho, que é lateral-esquerdo, mas o treinador pensa em utilizá-lo no meio.

O atacante de 25 anos chegou ao Palmeiras depois de um bom Paulistão 2012 pelo Oeste. Apelidado de "Messi Black", foi titular na conquista da Copa do Brasil. Mas caiu de rendimento durante o segundo semestre e, com isso, perdeu espaço no time. No total, ele fez 36 jogos e marcou sete gols.

De acordo com o Palmeiras, Mazinho é o 16.º jogador emprestado pelo clube. Na lista estão, entre outros, o volante Tinga, que foi para o Figueirense, o lateral Vitor, que segue no Goiás, e o lateral Gerley, que fica até o fim do ano no Ceará.