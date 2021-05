Palmeiras empresta atacante Rafael Elias ao Cuiabá até o fim da temporada

Sem espaço no Palmeiras, o atacante Rafael Elias, o Papagaio, foi emprestado pelo clube paulista ao Cuiabá, que disputa pela primeira a Série A do Campeonato Brasileiro. O contrato de empréstimo do jovem jogador vale até o final da temporada.

Rafael Elias é formado na base do Palmeiras, disputou seu primeiro jogo pelo time profissional em 2018 e em 2019 foi emprestado ao Atlético-MG e Goiás. Em 2020, passou toda a temporada afastado por conta de uma punição por doping. Ele fez uso da hidroclorotiazida, uma substância diurética proibida pela Agência Mundial Antidoping (WADA).

De volta ao Palmeiras em 2021, o atacante ganhou oportunidades do técnico Abel Ferreira no Campeonato Paulista e também foi inscrito na primeira fase da Copa Libertadores. No entanto, não teve um bom desempenho. Em nove partidas, fez apenas um gol contra a Ferroviária.

Neste ano, diante do recomeço de sua carreira após o período afastado por doping, Rafael Elias pediu para não mais ser chamado pelo apelido de Papagaio, que o acompanhava desde as categorias de base, e sim pelo seu nome.

A saída do jovem atacante de 22 anos não é a única mudança pela qual passa o ataque do time alviverde, setor que deve ser o mais reformulado do elenco. O ídolo Dudu retornou de empréstimo, Deyverson também voltou, já foi inscrito, mas ainda não sabe se será utilizado por Abel Ferreira, e Borja, atualmente no Junior Barranquilla, também pode retornar em julho.

Em sua primeira participação na elite do futebol brasileiro, o Cuiabá soma o seu 17° reforço para a temporada. Além de Rafael Elias, já haviam sido apresentados o goleiro Walter, os laterais João Lucas e Uendel, os zagueiros Paulão, Walber, Marllon e Joaquim, os volantes Camilo, Pepê, Uillian Correia e Yuri, o meia Murilo Rangel e os atacantes Clayson, Jonathan Cafú, Guilherme Pato e Osman.