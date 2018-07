Palmeiras empresta atacante Tadeu para o Oeste

Deste então o Palmeiras buscava um clube para o atacante, que tem contrato até 2013 e estava treinando em separado. "Agora já está tudo definido. É vida nova. Quero fazer um grande Campeonato Paulista. Minha meta é brigar pela artilharia e começar esse ano com o pé-direito. O Oeste montou uma excelente equipe e estou muito motivado", disse Tadeu.

O jogador ficará no time de Itápolis até o fim do Campeonato Paulista e depois retornará ao Palmeiras. Caso não seja aproveitado novamente, tudo indica que o atacante será emprestado mais uma vez. Tadeu foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro e depois passou por outros clubes do futebol brasileiro como São Paulo, Juventude, Grêmio, Figueirense e Prudente, até chegar ao Palmeiras, no ano passado.