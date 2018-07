Palmeiras empresta atacantes Caio Mancha e Chico ao Rio Claro

A quarta-feira foi de novidades no Rio Claro, que apresentou 12 jogadores e confirmou a contratação de dois jogadores do Palmeiras para a disputa do Campeonato Paulista de 2016. O clube não tem muitos recursos, mas está confiante em fazer uma boa campanha e garantir pelo menos a permanência na elite.

Ainda não foram apresentados, mas integrarão o elenco do Rio Claro os atacantes Caio Mancha e Chico. Os dois não vêm tendo espaço com Marcelo Oliveira no time da capital, e por isso foram liberados sem empecilhos. Além disso, o Palmeiras arcará com seus salários integralmente.

Caio Mancha jogou pela Portuguesa em 2014 e defendeu o Guarani na Série A2 do Paulista nesta temporada. Já Chico passou por empréstimo pelo Joinville, faturando o acesso na Série B de 2014, e pelo São Bento, clube pelo qual jogou o Paulistão este ano.

Além da dupla, o Rio Claro ainda negocia a chegada do lateral-direito Luís Felipe, também do Palmeiras, e do volante Mateus, do Porto. São negociações que ainda acontecem, mas devem se encerrar até o domingo. A ideia do clube e da comissão técnica é iniciar os trabalhos na próxima semana visando o Estadual.

Nesta segunda-feira, 12 jogadores foram apresentados: os goleiros Marcos (NK Istra-CRO), Lucas (Luverdense) e Rafael (Fernandópolis); os zagueiros Alex Silva (São Bernardo), Maurício (base do Rio Claro) e Elsinho (Oeste); os volantes Zé Vitor (Chapecoense), Giorgio (base do Rio Claro); os laterais Muller (Elosport) e Thiago Cristian (Vitória da Conquista); o meia Paulinho (Vitória da Conquista) e o atacante Romarinho (Fortaleza).

O Rio Claro está no Grupo D do Paulistão, ao lado de Corinthians, Red Bull e Mogi Mirim. A quarta vaga ainda será definida pela Federação Paulista de Futebol (FPF) entre Água Santa e Mirassol. O campeonato começará no dia 31 de janeiro.