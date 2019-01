Palmeiras empresta Érik para o Botafogo por mais uma temporada

O Palmeiras fechou nesta quarta-feira o empréstimo do atacante Érik para o Botafogo por mais uma temporada. Depois de passar pelo time alvinegro durante os quatro últimos meses de 2018, o jogador se reapresentou ao clube alviverde e iniciou a pré-temporada. Porém, como não deve ser aproveitado, será novamente cedido por empréstimo de um ano para que possa ser aproveitado com mais regularidade.

Érik chegou ao Palmeiras no começo de 2016, depois de se destacar no Goiás. A contratação do jogador custou na ocasião cerca de R$ 13 milhões por 60% dos direitos econômicos. Depois de utilizado regularmente no ano da sua contratação, o atacante passou a maior parte de 2017 na reserva. Por isso, no começo do ano passado a diretoria optou por emprestá-lo a outras equipes.

O primeiro destino dele foi o Atlético-MG, no primeiro semestre do ano passado. Érik em agosto se transferiu para o Botafogo, para a disputa do Campeonato Brasileiro. No clube carioca, teve boas atuações e fechou a passagem com cinco gols marcados. O atacante se reapresentou ao Palmeiras e iniciou a pré-temporada com os colegas, mas como não deve ser utilizado, voltará para uma nova passagem ao Botafogo.

O técnico Luiz Felipe Scolari pretende contar no Palmeiras com no máximo 30 atletas no elenco. Por isso, novas saídas devem ser concretizadas. A diretoria já confirmou que vai negociar os empréstimos do zagueiro Pedrão e do meia Vitinho. O lateral-direito Fabiano pode ter o mesmo destino. O meia Allione deixou o clube na segunda-feira para ser emprestado ao Rosário Central, da Argentina.