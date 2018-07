Palmeiras empresta goleiro Deola ao Fortaleza por um ano

O Fortaleza anunciou nesta segunda-feira a contratação do goleiro Deola. O jogador, que pertence ao Palmeiras, se apresenta nesta terça-feira, quando assinará contrato por um ano com o clube cearense, cedido por empréstimo pelo time paulista, que não tinha o goleiro nos seus planos para a próxima temporada.

Deola foi formado nas divisões de base do Palmeiras, sendo cedido por empréstimo a Sãocarlense, Matonense, Guarani, Juventus, Grêmio Barueri, Sertãozinho e Atlético Sorocaba, todos de São Paulo, além do Vitória.

No Palmeiras, Deola teve sua principal sequência como titular no Campeonato Paulista de 2012. Já no ano passado, depois de retornar do Atlético Sorocaba, o goleiro foi titular entre a 22ª e a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, o clube decidiu não aproveitá-lo em 2014 e optou pelo empréstimo ao Fortaleza.