Palmeiras empresta goleiro Pegorari ao Bragantino

SÃO PAULO - Sem espaço no Palmeiras, o jovem goleiro Pegorari foi anunciado nesta terça-feira como reforço do Bragantino para a disputa do Paulistão do ano que vem. Ele já havia passado por Bragança Paulista no Estadual de 2013 e voltou ao Palestra Itália em junho. Novamente ele defenderá o time do interior por empréstimo.

Pegorari vai ocupar o espaço deixado no elenco pelo goleiro Vinícius, que sofreu um acidente automobilístico durante as férias, em Presidente Prudente (SP). Segundo o Bragantino, seu então terceiro reserva foi provocado pelo motorista de um Corolla, que bateu na traseira do Gol em que Vinícius estava.

No seu site oficial, o Bragantino noticiou que a informação passada pelos policiais militares que atenderam a ocorrência era de que o condutor do Corolla apresentava sinais de embriagues e se recusou a fazer o teste do bafômetro. De acordo com o clube, Vinicius quebrou o fêmur e vai ficar afastado de seis a oito meses.

"Já conheço o clube e fico feliz de ter nova oportunidade. O Serginho é um excelente treinador de goleiros e já estou acostumado com o tipo de trabalho que ele faz. Estou chegando para brigar por um espaço na equipe, mas respeitando os demais goleiros que estão aqui no Bragantino", afirmou Pegorari, que era quarto goleiro no Palmeiras.