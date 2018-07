Palmeiras empresta jovem Diego Souza para o Oeste

SÃO PAULO - O Palmeiras acertou o empréstimo de mais um jogador para o Oeste. Trata-se do meia Diego Souza, de 20 anos, que vai para o time do interior paulista, que também disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O garoto revelado pelo clube é o terceiro que vai para o mesmo destino, e seu contrato com de empréstimo vai até o fim do ano.

Anteriormente, o Palmeiras tinha emprestado o volante João Denoni e o atacante Emerson. Outros garotos também interessavam ao clube de Itápolis, mas o regulamento da CBF permite que um clube empreste até três jogadores para um time da mesma divisão do Brasileiro.

Atualmente, o elenco do Palmeiras conta com 39 jogadores. O técnico Gilson Kleina já avisou que pretende contar com, no máximo, 35 nomes, o que deve fazer com que mais quatro sejam negociados.