Palmeiras empresta lateral-esquerdo Gerley ao Juventude

O jogador, de 22 anos, ainda pertence ao Palmeiras, com quem tem contrato por mais um ano. O lateral chegou por empréstimo ao Estádio Alfredo Jaconi, já treinou com o restante do grupo e foi apresentado à imprensa gaúcha nesta terça-feira.

Gerley, formado nas categorias de base do Grêmio, chamou a atenção do Palmeiras com a camisa do Caxias, em 2011, no seu terceiro ano atuando na Serra. Mas o jogador não rendeu o esperado em São Paulo e foi emprestado duas vezes, para Bahia e Ceará. Ele estava sem atuar desde o fim do Campeonato Cearense.

O Juventude faz jogo decisivo domingo, quando recebe a Penapolense, time do interior paulista. Na última rodada da fase de grupos, precisa de um empate para avançar aos mata-matas.