Palmeiras empresta lateral Fabinho Capixaba ao Joinville Sem oportunidades no time do Palmeiras, o lateral-direito Fabinho Capixaba acertou seu empréstimo para o Joinville, time que defenderá até o fim do Campeonato Catarinense, em maio. Com o acordo, o jogador não veste mais a camisa do time alviverde. Mas, antes de sair, se viu envolvido em uma polêmica.