Palmeiras empresta lateral Matheus Muller para o Atlético-GO

Uma das principais revelações do Palmeiras nas últimas duas temporadas, o lateral-esquerdo Matheus Muller vai jogar no Atlético-GO até o fim do ano. O acerto foi anunciado pelo clube goiano, por meio de postagem em uma rede social. O garoto de 19 anos fazia parte da seleção brasileira sub-20, mas perdeu espaço depois de ficar todo o segundo semestre machucado.

Por conta da lesão no pé, Matheus Muller foi ficando de lado no elenco alviverde e perdeu espaço para o também garoto Victor Luis. Para esta temporada, o clube contratou dois concorrentes: João Paulo, ex-Flamengo, e o veterano Zé Roberto, atual titular da posição. Por isso, Matheus sequer foi inscrito no Paulistão e só estava treinando.

Com a saída dele, o Palmeiras passa a ter apenas 15 remanescentes da temporada passada. Fernando Prass, Renato, Victor Luis, Valdivia, Tobio, Cristaldo, Allione, João Pedro e Nathan estão inscritos no Paulistão. Os goleiro Vinícius Silvestre e Fábio, Thiago Martins e Wellington só treinam, fora do Paulista, enquanto Mouche e Renato estão machucados.