Palmeiras empresta Leandro Almeida para o Figueirense

O Palmeiras vai emprestar o zagueiro Leandro Almeida para o Figueirense até o fim da temporada. O clube catarinense anunciou nesta segunda-feira no Twitter que o jogador já se apresentou em Florianópolis e passou por exames médicos antes de assinar contrato e reforçar a equipe, que neste ano vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

Leandro Almeida chegou ao Palmeiras em junho de 2015, ao deixar o Coritiba por cerca de R$ 3,2 milhões. O contrato dele com o clube paulista vai até junho de 2019. O defensor nunca chegou a ter sequência na equipe e atuou pela última vez em fevereiro do ano passado, quando falhou em partida contra o São Bento, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista e nunca mais foi escalado.

Depois desse lance, o defensor foi emprestado para o Inter, onde chegou em junho do ano passado. Leandro Almeida, de 29 anos, teve poucas chances na equipe e fechou o ano como reserva. Antes dessas equipes, o jogador começou a carreira no Atlético-MG, passou pelo Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e atuou por dois anos no Coritiba, onde chegou a completar mais de 100 partidas.