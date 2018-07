Palmeiras empresta Mendieta e ficam só 16 atletas do ano passado

O Palmeiras acertou o empréstimo do meia William Mendieta ao Olímpia-PAR até o final da temporada. O jogador tem contrato com o Palmeiras até junho de 2017, mas sem espaço com o técnico Oswaldo de Oliveira resolveu voltar para o seu país. Com isso, sobraram apenas 16 jogadores no elenco alviverde que terminaram o ano passado no clube.

O meia de 26 anos foi contratado do Libertad em 2013, após ser pedido pelo técnico Gilson Kleina. Seus direitos econômicos pertencem ao presidente Paulo Nobre, que emprestou o dinheiro para sua contratação e depois resolveu que não iria cobrar o clube e ficaria com os direitos do atleta.

Com a saída do paraguaio, o Palmeiras dá mais um passo para a grande reformulação do elenco. Dos 16 jogadores que estavam no time no ano passado, apenas nove estão inscritos no Campeonato Paulista, casos de Fernando Prass, Renato, Victor Luis, Valdivia, Tobio, Cristaldo, Allione, João Pedro e Nathan.

Existem ainda alguns jogadores que estavam no grupo, mas foram “rebaixados” para o time da base, casos de Eduardo Júnior, Léo Cunha, Érik e Gabriel Leite. Eduardo Júnior, que voltou para a base como Juninho, e Gabriel Leite, disputaram a última Copa São Paulo e chegaram a treinar com o grupo principal neste ano, mas não fazem parte do plantel do técnico Oswaldo de Oliveira.

E outros três jogadores ainda têm contrato com o Palmeiras e treinam separados, porque não fazem parte dos planos do treinador e procuram um clube para jogar, casos do goleiro Raphael Alemão, do lateral-direito Weldinho e do zagueiro Gabriel Dias.

Em relação ao time do ano passado, ficaram no Palmeiras:

Fernando Prass - Titular e inscrito no Paulista

Jailson - Segundo goleiro, mas deve virar o terceiro, quando Aranha estiver em condições. Inscrito no Paulista

Vinícius Silvestre - Quarto goleiro. Só participa dos treinos

Fábio - Deve ser emprestado

Tobio - Titular e inscrito no Paulista

Wellington - Participa dos treinamentos

Nathan - Reserva e inscrito no Paulista

Thiago Martins - Só participa dos treinamentos

João Pedro - Reserva e inscrito no Paulista

Victor Luis - Reserva e inscrito no Paulista

Matheus Muller - Só participa dos treinamentos

Renato - Reserva e inscrito no Paulista

Valdivia - Se recupera de lesão na coxa esquerda. Deve estrear na temporada dia 28, contra o Capivariano

Allione - Titular e inscrito no Paulista

Mouche - Se recupera de cirurgia. Só volta a jogar em junho

Leandro - Se recupera de uma grave lesão. Deve voltar a jogar em abril

Cristaldo - Titular e inscrito no Paulista

Raphael Alemão, Gabriel Dias e Weldinho - treinam separados do grupo e procuram clubes para jogar

Eduardo Júnior (Juninho), Léo Cunha e Gabriel Leite - voltaram para a base.

Quem deixou o clube e para onde foram:

Deola - Fortaleza

Bruno - Santa Cruz

Lucio - Sem clube

Victorino - Independiente (Argentina)

Juninho - Figueirense

Wendel - Sem clube

Washington - Penapolense

Marcelo Oliveira - Grêmio

Wesley - A partir de março, será do São Paulo

Bruninho - Santa Cruz

Eguren - Colón (Argentina)

Mendieta - Olímpia (Paraguai)

Mazinho - Coritiba

Felipe Menezes - Goiás

Bruno César - Al-Ahli (Arábia Saudita)

Bernardo - Vasco

Patrick Vieira - Náutico

Henrique - Cruzeiro

Diogo - Buriram United (Tailândia)

Rodolfo - Rio Claro