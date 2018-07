Palmeiras empresta o atacante Daniel Lovinho ao América-MG

O América Mineiro anunciou nesta quinta-feira a sua primeira contratação após conseguir o acesso para a elite do futebol brasileiro. A diretoria do clube de Belo Horizonte acertou a chegada por empréstimo de um ano do atacante Daniel Lovinho, que pertence ao Palmeiras. O novo reforço se apresentará no dia 3 de janeiro de 2011 para realização de exames médicos e assinatura do contrato.

Veja também:

Scolari quer formar 'família palmeirense'

"Lovinho é um jogador que acompanhamos na Série B e mostrou muito potencial. É um jogador de uma característica que precisamos: velocidade. Quando conversamos com o Mauro, ele aprovou imediatamente a contratação do Lovinho, por entender que é um atleta jovem. Já conversei com o jogador e ele está muito feliz de ter acertado com o América e com muita vontade de jogar. Agora é esperar o dia 3 de janeiro para fazer os exames médicos e concluir todos os detalhes", afirmou o diretor de futebol do América-MG, Alexandre Mattos.

Daniel Lovinho, de 21 anos, se destacou no Palmeiras em 2008, na disputa da Copa São Paulo de Futebol Juniores, mas não conseguiu se firmar na equipe profissional nos anos seguintes. Assim, foi emprestado para Goiás e Ponte Preta em 2010. No próximo ano, vai disputar a elite do futebol brasileiro pelo América-MG.