Palmeiras empresta Patrick Vieira para clube japonês

SÃO PAULO - O Palmeiras acertou nesta quarta-feira o empréstimo do meia-atacante Patrick Vieira para o Yokohama FC, time da segunda divisão do Japão. Ele ficará no futebol japonês até o final deste ano, porque está nos planos palmeirenses para a próxima temporada.

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Patrick Vieira está com 21 anos. Após surgir bem no final do ano passado, ele vinha sendo aproveitado pelo técnico Gilson Kleina no primeiro semestre, mas ficou um tempo afastado por causa de contusão.

Agora, quando se recuperou da lesão, ele ficou sem espaço no time de Gilson Kleina, principalmente depois das recentes contratações do Palmeiras. Aí, a opção foi negociá-lo por empréstimo. Mesmo porque, o elenco palmeirense estava bastante inchado.

Um clube brasileiro, que disputa a primeira divisão, estava interessado em Patrick Vieira. Queria contratá-lo em definitivo, mas o Palmeiras nem abriu negociação, pois espera aproveitar o garoto no futuro - ele tem contrato até o fim de 2014.

O Palmeiras não receberá nada do clube japonês pelo empréstimo, mas deixa de pagar os salários dele e alivia um pouco mais o elenco. Antes de Patrick Vieira, outros jogadores saíram recentemente por empréstimo: João Denoni, Emerson, Diego Souza, Maikon Leite, Tiago Real, Weldinho, Leandro Amaro e Patrik - Maurício Ramos foi negociado em definitivo.