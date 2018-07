Palmeiras empresta Tiago Alves e Miguel para a Ponte

Os dois jogaram pouco na temporada e não faziam parte dos planos do técnico Ricardo Gareca, que recebeu reforços para os dois setores. Tiago Alves, de 30 anos, chegou a ser o capitão da Ponte Preta na campanha que culminou com o acesso à Série A do Brasileirão, em 2012. Depois, ele ainda passou pelo Mogi Mirim antes de acertar com o Palmeiras, clube pelo qual fez 11 partidas nesta temporada.

Já o centroavante Miguel, tem apenas 22 anos, e já foi apontado como grande esperança das categorias de base. Depois de um empréstimo para o Chungju, da Coreia do Sul, ele voltou ao Palestra Itália no começo do ano, mas só teve duas oportunidades como titular.

Para a zaga, o Palmeiras tem à disposição Thiago Martins, Victorino, Lúcio, Wellington e Tobio, além de Marcelo Oliveira, que pode ser improvisado. No ataque, as opções são Mouche, Diogo, Henrique, Rodolfo e Leandro.