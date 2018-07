Palmeiras empresta volante João Denoni para o Oeste

SÃO PAULO - O Palmeiras acertou nesta quinta-feira o empréstimo do volante João Denoni para o Oeste. Revelado na base palmeirense, o jogador de 19 anos ficará no time de Itápolis até o final de 2014, mas pode voltar após o Paulistão do ano que vem, sem custos, caso seja solicitado pelo clube.

João Denoni chegou a ser titular do Palmeiras no final do ano passado, depois da chegada do técnico Gilson Kleina, mas perdeu espaço no elenco palmeirense nesta temporada. Agora, com a recente contratação do volante uruguaio Eguren, ele teria ainda menos espaço para jogar.

Antes de João Denoni, o Palmeiras já tinha emprestado o atacante Emerson, também revelado na base, para o Oeste. A cessão dos dois jogadores faz parte de um acordo entre os dois clubes, para que o lateral-esquerdo Fernandinho continue no elenco palmeirense até o final deste ano.

Além disso, é mais um jogador que deixar o inchado elenco palmeirense. Nos últimos dias, já foram embora o zagueiro Maurício Ramos, para o futebol árabe, o zagueiro Leandro Amaro, para o Náutico, e o meia Patrik, para o Sport. Mas Gilson Kleina ainda pede para a diretoria reduzir mais o grupo.