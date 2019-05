Palmeiras empresta volante Matheus Sales ao Coritiba até o fim da temporada

O Palmeiras fechou o empréstimo do volante Matheus Sales ao Coritiba para a disputa do Campeonato Brasileiro Série B. O jogador de 23 anos foi criado nas categorias de base do time alviverde, porém atuou no Campeonato Paulista pelo Novorizontino e se apresentou à nova equipe nesta segunda-feira, após assinar contrato válido até o fim da temporada

Matheus Sales ficou marcado no Palmeiras pela boa atuação na final da Copa do Brasil de 2015, contra o Santos. Pela boa atuação defensiva, a torcida passou a se lembrar dele com a brincadeira de que o jogador colocou "Lucas Lima no bolso" naquela decisão. Logo depois, no entanto, o volante perdeu espaço no clube e foi emprestado para o Bahia, América-MG, Figueirense e Novorizontino.

Na chegada ao Coritiba, Matheus Sales afirmou que se considera experiente e preparado para disputar o resto da temporada pelo clube. "Hoje me sinto mais maduro, joguei Série A, ano passado tive um bom número de jogos na Série B. Agora estou em um momento importante e espero contribuir com o Coritiba para que possa subir no fim do ano", disse o jogador.

O volante tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2020. A renovação foi acordada em janeiro de 2016, logo depois do título da Copa do Brasil vencido na final sobre o Santos. Matheus Sales tem 70% dos direitos econômicos vinculados ao clube, enquanto os outros 30% são divididos entre terceiros.