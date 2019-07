Palmeiras empresta volante para clube espanhol e confirma saída de Guerra

O Palmeiras acertou duas negociações nesta sexta-feira. O clube confirmou o empréstimo do meia Alejandro Guerra para o Bahia e ainda definiu o empréstimo do volante Gabriel Furtado para o Getafe, clube da primeira divisão espanhola. As negociações visam fazer com que os atletas tenham maior oportunidade de mostrar serviço.

Guerra chegou ao Palmeiras em 2017, após ter se destacado pelo Atlético Nacional (COL). Ele foi comprado por mais de R$ 11 milhões, em negociação que teve ajuda financeira da Crefisa, mas nunca conseguiu se firmar. Sem jogar desde o ano passado, o jogador renovou seu contrato com o Palmeiras por mais um ano, que se encerrava em dezembro, e foi emprestado até o fim do ano para o Bahia.

Quanto a Gabriel Furtado, o volante chegou a fazer parte do time profissional, mas não teve muito espaço. Por outro lado, conquistou diversos títulos na base alviverde, entre eles, a Copa do Brasil da categoria neste ano. O jogador tem contrato com o Palmeiras até 31 de janeiro de 2022 e será emprestado para o Getafe até junho do ano que vem.

Recentemente, o Palmeiras acertou o empréstimo de outros jovens, para ganharem 'rodagem'. Casos do volante Matheus Neris e do atacante Léo Passos, que foram para o Londrina, e o atacante Yan, que acertou com o Sport. Quanto a Guerra, ele é o terceiro palmeirense emprestado para o Bahia. Antes, o clube havia cedido o zagueiro Juninho e o atacante Artur.