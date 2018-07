Palmeiras empresta zagueiro argentino Tobio para o Rosário Central

O Palmeiras fechou o empréstimo do zagueiro Fernando Tobio ao Rosário Central. O defensor ficará por um ano, com opção de compra. É a terceira vez seguida que o Palmeiras cede o jogador. As duas últimas foram ao Boca Juniors, onde o atleta argentino atuou por duas temporadas e conquistou três títulos.

Tobio voltou ao clube em junho, após o fim do empréstimo, e desde então, treinava separado do elenco, a mesma situação vivida pelo volante Felipe Melo. Os dois, inclusive, posaram para foto nesta semana trocando acamisa dos ex-clubes Boca Juniors e Inter de Milão. Tobio atuou somente 35 vezes pelo Alviverde e fez um gol. O vínculo dele vai até 2019.

O Rosário Central havia tentado contratar o jogador em outras duas ocasiões, mas teve as investidas recusadas. Tobio foi revelado pelo Vélez Sarsfield chegou ao Palmeiras em 2014 a pedido do técnico Ricardo Gareca. Na ocasião, o argentino chegou ao clube com outros três compatriotas: Cristaldo, Mouche e Allione. Destes, apenas Cristaldo não tem mais vínculo com o Palmeiras. Os outros dois estão emprestados, respectivamente, para Banfield e Bahia.