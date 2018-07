Palmeiras empresta zagueiro Luiz Gustavo ao Vitória O Palmeiras deu nesta terça-feira mais um passo no processo de limpeza do elenco. Depois de negociar 12 jogadores em julho, a diretoria acertou a saída do zagueiro Luiz Gustavo, que foi anunciado nesta tarde como reforço do Vitória para a sequência do Brasileirão. Segundo o clube baiano, ele foi uma indicação de Ney Franco.