Palmeiras encaminha a contratação do volante Amaral, do Goiás

O primeiro reforço do Palmeiras para 2015 pode ser o volante Amaral, do Goiás. O jogador tem contrato com o clube somente até o fim deste ano e por já ter recebido sondagens de outras equipes, pretende se transferir para o futebol paulista.

Amaral deve oficializar a saída do Goiás em reunião marcada para esta sexta-feira. O jogador de 28 anos está no time desde as categorias de base e a provável saída integra uma ampla reformulação no futebol do clube, que teve ainda nos últimos dias a saída do técnico Ricardo Drubscky e a efetivação do ex-goleiro Harlei como diretor de futebol.

O volante deve assinar um vínculo com o Palmeiras por três temporadas. Por estar em fim de contrato, a vinda do jogador será sem custo para o Alviverde, embora o clube estude a compra de uma parcela dos seus direitos econômicos. Amaral também já foi sondado foi clubes como Flamengo e Inter e começou a despertar a atenção do Palmeiras neste ano, quando foi o capitão do Goiás no Brasileiro.

Com a possível chegada do reforço, o Palmeiras já recompõe no elenco uma alternativa para os volantes, já que Wesley acertou a ida para o São Paulo.