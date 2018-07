Palmeiras encaminha acerto com atacante promessa da Fiorentina

O diretor executivo do Palmeiras, Alexandre Mattos, parece ter mudado de ideia sobre não contratar mais ninguém até o começo do Campeonato Paulista. O dirigente acertou com mais um reforço nesta sexta-feira, o 16º na temporada. Trata-se do atacante Ryder Matos, jogador de 21 anos e que pertence a Fiorentina. A informação foi divulgada pelo Lance! e confirmada pelo Estado.

O jogador deve fazer exames médicos e assinar contrato até o início da semana. Ele ficará no Palmeiras por empréstimo de um ano e com valor fixado caso o time resolva comprá-lo ao término do vínculo. O atacante também pode atuar no meio de campo e é uma promessa que saiu do Brasil com apenas 14 anos, quando atuava na base do Vitória.

Neste período, ele chegou a ser emprestado ao Bahia e teve o nome colocado em uma lista criada pelo técnico da seleção brasileira sub-20, Alexandre Gallo, de jovem jogadores brasileiros que atuam no exterior e que poderiam ser convocados para evitar que fosse naturalizados por outras nações.

O atacante se destaca por jogar pelas pontas e em velocidade. Com sua chegada, o elenco alviverde passa a ter 43 jogadores, sendo que apenas 28 podem ser inscritos no Campeonato Paulista.

O Palmeiras já contratou 15 jogadores. São eles: o lateral-direito Lucas; o lateral-esquerdo João Paulo; os zagueiros Jackson, Vitor Hugo e Victor Ramos; os volantes Gabriel, Amaral e Andrei Girotto; os meias Zé Roberto, Alan Patrick e Robinho e os atacantes Dudu, Kelvin, Leandro Pereira e Rafael Marques.