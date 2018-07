Palmeiras encaminha acordo para contratar zagueiro do Coritiba

O Palmeiras está com negociação avançada para contratar o zagueiro Juninho, do Coritiba. O jogador de 22 anos deve se transferir por cerca de R$ 10 milhões e reforçar a equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro. A vinda do reforço já é um plano da diretoria para a possível saída de Vitor Hugo, que recebeu proposta de R$ 27 milhões da Fiorentina, da Itália.

Juninho tinha recebido propostas anteriores do Palmeiras nos últimos meses. Só agora, porém, o Coritiba, dono de 60% dos direitos econômicos, aceitou reduzir a pedida inicial de aproximadamente R$ 17 milhões. Pelo acordo alinhado, o time paranaense vai continuar com 10% dos direitos econômicos do atleta. O contrato deve ser por cinco temporadas.

O zagueiro foi revelado nas categorias de base do Coritiba e chega ao novo clube graças à boa relação entre as duas diretorias. No começo do ano o Palmeiras tirou do time paranaense o meia Raphael Veiga, por R$ 4,5 milhões, e abateu parte desse valor com a ida do atacante Alecsandro, por empréstimo. A equipe paulista vai pagar os salários do atleta até o fim da temporada.

Para a defesa o Palmeiras trouxe recentemente o zagueiro Luan, ex-Vasco. O jogador foi contratado por R$ 12 milhões e não pode estrear porque se recupera de fratura no pé direito. A posição de zagueiro tem como titulares atuais Mina e Edu Dracena, mais Antônio Carlos e Vitor Hugo como substitutos à disposição do técnico Cuca.