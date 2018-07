Palmeiras encaminha pacote de negociações com o futebol nordestino

O Palmeiras vai intensificar nos próximos dias as negociações de jogadores com clubes do Nordeste. Estão nesse grupo quatro dos seis atletas liberados pela diretoria do começo da pré-temporada, nesta terça-feira. Todos eles estão em fase final de acerto com as novas equipes por não estarem nos planos da diretoria para a utilização durante esta temporada.

O meia Cleiton Xavier desembarca nesta quarta em Salvador para assinar contrato por dois anos com o Vitória. Em contrapartida pela transferência, o Palmeiras vai receber por empréstimo o meia Yan, de 17 anos, considerado no time de Salvador uma das grandes revelações das categorias de base. O jovem jogador tem ainda passagens pelas seleções brasileiras.

Para a capital baiana devem rumar mais dois jogadores. O volante Matheus Sales e o meia argentino Allione são aguardados no Bahia para assinarem contrato de empréstimo por uma temporada. Ambos foram pouco utilizados pelo técnico Cuca na última temporada e reforçam a equipe tricolor, recém-promovida à elite do futebol brasileiro.

Recife será a outra capital nordestina a receber um ex-palmeirense, pois o Sport tem encaminhado acordo com o atacante Leandro Pereira. O Brugge, da Bélgica, é o dono dos direitos econômicos do jogador e havia o emprestado ao Palmeiras até junho de 2017. Não houve interesse do clube paulista em continuar com o contrato.

Os outros dois atletas alviverdes listados para negociações são o goleiro Vágner e o lateral-direito João Pedro. Segundo o Palmeiras, os dois também têm conversas adiantadas para serem confirmados com outros clubes. Os destinos não foram revelados.

VENDA

O Palmeiras fechou nesta terça-feira a venda do meia Mendieta ao Olímpia, do Paraguai. Contratado em 2013, o jogador está emprestado à equipe de Assunção desde 2015. O acerto foi confirmado pelo empresário dele, Roger Marques, em entrevista para a rádio Cardinal. "Chegamos a um acordo com o Palmeiras há dois dias e já preparamos um documento para que o presidente do Olímpia (Marco Trovato) assine. Será um contrato de três anos", contou.