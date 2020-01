Palmeiras encaminha venda do volante Matheus Fernandes ao Barcelona

O Palmeiras encaminhou a venda do volante Matheus Fernandes para o Barcelona, da Espanha. O clube alviverde receberá 7 milhões de euros (R$ 32,2 milhões) pela negociação. O valor ainda poderá aumentar com bônus caso o jogador atinja metas no time catalão.

Apesar da venda encaminhada, Matheus Fernandes permanecerá em Orlando, nos Estados Unidos, onde o Palmeiras realiza pré-temporada e disputará a partir desta quarta-feira a Florida Cup. O volante, porém, não atuará nas partidas contra Atlético Nacional, da Colômbia, e New York City FC, dos EUA.

Nesta terça-feira, por exemplo, Matheus Fernandes não participou do treino com os demais jogadores. Ele realizou uma atividade à parte após conversar com o técnico Vanderlei Luxemburgo.

Matheus Fernandes vinha sendo testado como titular nos primeiros treinos comandados por Luxemburgo. Com a venda encaminhada, o treinador escalou o jovem Patrick de Paula na atividade desta terça-feira, a última antes da partida contra o Atlético Nacional.

Matheus Fernandes foi contratado pelo Palmeiras no fim de 2018 e não conseguiu ter sequência no ano passado. Ele realizou apenas 12 partidas pelo clube, sendo seis como titular, e marcou um gol.