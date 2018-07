Palmeiras encara a pressão e faz confronto direto com o Sport

O Palmeiras inicia diante do Sport, neste sábado, no estádio do Pacaembu, uma semana decisiva onde o melhor cenário é entrar no G-4 e chegar na final da Copa do Brasil. O pior é se afastar dos quatro primeiros do Brasileiro e ser eliminado na quarta-feira, para o Fluminense. No meio de tudo isso, o técnico Marcelo Oliveira lida com a pressão pelo futebol ruim e dificuldade em achar a formação ideal.

Durante o jogo com o Fluminense, pela Copa do Brasil, alguns jogadores discutiram e Marcelo Oliveira se mostrou irritado nas últimas entrevistas, principalmente quando questionado sobre seu esquema tático.

"Se o time leva três gols e perde a classificação da Copa do Brasil, eu seria criticado da mesma forma. Faço aquilo que é da minha convicção. Eles (jogadores) são do Palmeiras e não estão aqui por acaso", disse o treinador, em tom mais elevado.

O fato é que ele e seu time estão sentindo a pressão e por conta disso, ele decidiu priorizar a Copa do Brasil. Embora faça mistério e até tenha feito um treinamento na sexta-feira no estádio do Pacaembu sem a presença da imprensa, a tendência é que ele escale um time praticamente todo reserva. O jogo será no estádio municipal, porque o Allianz Parque será usado para shows neste final de semana.

Desfalque certo é o criticado Andrei Girotto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Victor Ramos, com dores musculares. Cleiton Xavier e Robinho, recuperados de contusão, podem jogar na quarta-feira.

Quem também adota mistério para a partida é o Sport. O técnico Paulo Roberto Falcão tem dado treinos fechados e não fala o time. O mais provável é que o atacante André - que não encarou o Atlético-MG por um acordo de cavalheiros, já que ele pertence ao clube mineiro - volte ao time no lugar de Hernane. Rithely, suspenso na rodada passada, entra na vaga de Ronaldo.

Régis, com uma lesão na coxa direita, está fora, assim como Maikon Leite, que ainda pertence ao Palmeiras e a diretoria pernambucana decidiu tirá-lo do jogo, ainda por causa do acordo de cavalheiros, como aconteceu com André diante do Atlético-MG.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Fernando Prass, João Pedro, Jackson, Leandro Almeida e João Paulo; Thiago Santos e Amaral; Rafael Marques, Allione e Mouche; Cristaldo

Técnico: Marcelo Oliveira

SPORT: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely e Wendel; Marlone, Diego Souza e Élber; André

Técnico: Paulo Roberto Falcão

JUIZ: André Luiz de Freitas Castro (GO)

LOCAL: Pacaembu, em São Paulo (SP)

HORÁRIO: 21h