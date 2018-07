Palmeiras encara Atlético-GO para iniciar reconstrução O jogo deste domingo tinha tudo para ser melancólico, com um clima de velório parecido com o do dia do rebaixamento, mas a força e a esperança da torcida do Palmeiras - aliadas a uma boa estratégia do técnico Gilson Kleina - fazem com que a partida diante do Atlético Goianiense, às 17 horas, no estádio do Pacaembu, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, se torne um marco na reconstrução alviverde.