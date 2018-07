Palmeiras encara Corinthians no Pacaembu pelas semifinais do Paulista

SÃO PAULO - A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta segunda-feira, 25, as datas e os locais das semifinais do Campeonato Paulista de 2011.Palmeiras e Corinthians farão jogo válido por uma das semifinais no próximo domingo, 1, às 16h, no estádio do Pacaembu.

Antes da reunião, esta era justamente uma das principais preocupações dos representantes do Palmeiras e da coordenação da FPF, em função de uma alegação dos alviverdes de que o rival estivesse mais acostumado a jogar no estádio. O Palmeiras teve a chance de escolher outro local, mas ficou como mandante da partida no estádio da capital paulista.

Na outra chave, São Paulo e Santos disputam vaga para próxima fase da competição em partida que acontecerá no sábado, 30, às 16h, no Morumbi. A segunda rodada das oitavas de final da Libertadores da América, que será disputada pelo Santos, pode ter sido preponderante para que o jogo com o São Paulo fosse agendado para sábado. O time da Vila Belmiro encara o América, no México, no dia 3 de maio.

Veja também:

ESTADÃO ESPN Clássico entre Palmeiras e Corinthians será no Pacaembu

Palmeiras quebra 'acordo' e reduz ingressos de rival