Palmeiras encara Goiás obrigado a ganhar como visitante no Brasileirão

Pela primeira vez o técnico Dorival Junior começa uma rodada no comando do Palmeiras sob a pressão de ter o time dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão e sem a perspectiva de que irá deixar as últimas posições sem depender de outros resultados. Nesse cenário de cobrança, o time enfrenta o Goiás, no Serra Dourada, com a dura missão de pontuar como visitante.

Jogar fora de casa tem sido um grande tormento para o Palmeiras neste Brasileiro. O time é um dos que mais têm derrotas no torneio (12) e mais da metade delas (7), aconteceu como visitante. Reagir longe dos próprios domínios é a chave para subir na tabela.

"Precisamos conseguir jogar fora de casa da mesma forma que fazemos quando a partida é no Pacaembu. Contra o Atlético-PR, em Curitiba, entramos com um ritmo forte em campo. Temos que tentar repetir isso”, disse o atacante Diogo, em entrevista ao Estado.

O Palmeiras não ganha fora de casa há oito jogos e, para piorar, tropeçou como mandante na última rodada, quando empatou com o Flamengo. O resultado custou ao time perder duas posições na tabela.

Apesar da situação complicada e da expectativa para evoluir, o técnico Dorival Junior ainda não se vê sob intensa pressão. "Estamos trabalhando para reverter o mais rápido possível. A qualquer momento as coisas vão voltar a acontecer. O Palmeiras está trabalhando da maneira correta", disse.

A partida contra o Goiás antecede uma série decisiva para o Palmeiras se manter na Série A. A agenda do time inclui quatro compromissos seguidos contra adversários diretos contra a queda, como Vitória, Figueirense, Chapecoense e Botafogo.

Pela importância dessa sequência, a partida deste domingo é fundamental para garantir tranquilidade. "Se resgatarmos um pouco a confiança dos jogadores, é natural que coletivamente a equipe tenha crescimento na competição", afirmou Dorival.

O time vai manter neste domingo o mesmo esquema tático utilizado desde a chegada do técnico, o 4-2-3-1. Porém, pela primeira vez o técnico vai escalar no setor de criação um meia de origem. O argentino Allione ganhou a vaga de Leandro e formará o trio de armadores junto com Diogo e Juninho.

O único mistério é quem vai ocupar o ataque. No último treino aberto para os jornalistas, Cristaldo ocupou a vaga de Henrique. A presença do argentino garante mais movimentação ao time e a possibilidade dos jogadores da linha ofensiva inverterem as posições para confundirem a marcação. Já a escalação de Henrique dá à equipe mais presença na área.

O treinador também promove o retorno do volante Josimar. Com as lesões de Eguren e Marcelo Oliveira o jogador ganha nova chance após ter perdido espaço no grupo por uma expulsão tola contra o Atlético-PR, na estreia de Dorival.

Na defesa, o uruguaio Victorino volta de suspensão e vai formar a dupla com Lúcio. O goleiro Fábio chegou a treinar entre os titulares, mas Deola será mantido.

GOIÁS

O adversário do Palmeiras pode não ter o técnico à beira do gramado para o jogo. Ricardo Drubscky está hospitalizado com uma virose desde que passou mal antes do último jogo do time, contra o Atlético-MG. Desde então a equipe passou a ser comandada pelo auxiliar Gilberto Fonseca.

A suspeita da comissão técnica é que a doença tenha sido contraída em Santa Catarina, onde o time jogou na semana passada contra o Criciúma. Outros quatro jogadores do elenco também tiveram o mesmo problemas, mas se recuperaram e estão à disposição para o jogo.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS X PALMEIRAS

GOIÁS: Renan; Valmir Lucas, Felipe Macedo, Jackson e Léo Veloso; Amaral, David, Murilo e Esquerdinha; Erik e Samuel. Técnico: Gilberto Fonseca

PALMEIRAS: Deola; João Pedro, Lúcio, Victorino e Victor Luís; Josimar e Renato; Diogo, Allione e Juninho; Cristaldo (Henrique). Técnico: Dorival Junior.

Juiz: Igor Benevenuto (MG)

Local: Serra Dourada, em Goiânia

Horário: 18h30

Na TV: SporTV