Palmeiras encara Guarani para diminuir risco de eliminação precoce no Paulista

Após vencer de maneira sofrida na estreia da Copa Libertadores, o Palmeiras tem nesta sexta-feira, às 20h, um outro compromisso importante. O atual campeão paulista enfrenta o Guarani, em Campinas, para diminuir o risco de ser eliminado do Estadual ainda nesta primeira fase. A rodada começa com a equipe do técnico Abel Ferreira cinco pontos atrás do segundo colocado do grupo.

Embora o Campeonato Paulista Sicredi não seja a prioridade, o time não quer voltar a viver a mesma tensão da semana. Foi justamente uma derrota pelo Estadual diante do São Paulo que levou a sede do clube ser pichada. Agora que a série de quatro jogos sem vencer na temporada foi encerrada, o Palmeiras pretende remediar o problema de rendimento quando se trata de partidas pelo regional.

Pouco menos de 48 horas após a vitória por 3 a 2 sobre o Universitario, em Lima, o time terá um novo compromisso. Abel admite a dificuldade com a agenda apertada de jogos e disse que o empenho do elenco tem sido fundamental. "O certo é que os jogadores são guerreiros. Temos comido alguns limões ultimamente, mas faremos deles uma limonada", explicou o treinador português.

A equipe deve jogar em Campinas com uma formação cheia de reservas, até porque para domingo está marcada outra partida, dessa vez diante do Mirassol. O Palmeiras vive a situação complicada de estar em um grupo do Paulista em que os adversários fazem boas campanhas. A equipe alviverde está em terceiro na chave, com nove pontos em seis partidas. O Red Bull Bragantino soma 20 em nove rodadas e o Novorizontino tem 14 pontos com sete partidas disputadas.

A situação incômoda na tabela não permite que o clube cometa outros deslizes. Desde a retomada do calendário do Paulista, o Palmeiras disputou três partidas e não ganhou nenhuma. Por isso, a reação se faz necessária para que o time atual campeão não corra o risco de se despedir do torneio antes mesmo das quartas de final.

FICHA TÉCNICA

GUARANI X PALMEIRAS

GUARANI: Gabriel Mesquita; Éder Sciola, Romércio, Airton e Bidu; Índio, Rodrigo Andrade e Andrigo; Davó, Júlio César e Bruno Sávio. Técnico: Allan Aal.

PALMEIRAS: Vinicius Silvestre; Renan, Kuscevic e Vanderlan; Gustavo Garcia, Felipe Melo, Lucas Esteves e Matías Viña; Wesley, Willian e Rafael Elias. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Vinícius Dias Araújo (SP)

Local: Brinco de Ouro da Princesa

Horário: 20h

Na TV: Pay-per-view