Palmeiras encara o Athletico-PR em busca de cumprir meta de pontos de Felipão

Antes de ganhar folga e ter um intervalo do calendário durante a disputa da Copa América, o Palmeiras vai procurar cumprir um objetivo estabelecido pelo técnico Luiz Felipe Scolari: aproveitar os dois próximos compromissos como mandante para chegar aos 22 pontos no Campeonato Brasileiro. O primeiro é hoje, quando a equipe recebe o Athletico-PR, às 16h30, no Allianz Parque.

A meta foi apresentada por Felipão ao elenco como desejável para que a equipe chegue à parada da Copa América em boa situação para brigar pelo título na retomada da competição. A tabela mostra o Palmeiras atualmente com 16 pontos, mas a soma atual pode ser de 19.

Os três pontos de diferença dependem da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de anular ou não a vitória sobre o Botafogo. A partida está com o resultado suspenso após reclamação do time carioca de uso indevido do árbitro de vídeo.

Distante dessa pendência, o elenco palmeirense confia que pode atingir a meta de 22 pontos ao receber em casa os dois próximos compromissos – depois do Athletico-PR, o time enfrentará o Avaí, na quinta-feira.

"O Felipão tinha almejado um número de 22, 23 pontos. A gente sabe que o campeonato é longo, algumas equipes oscilam bastante e, no momento em que a gente oscilar, temos de ter a margem para dar tranquilidade", disse o lateral-direito Marcos Rocha.

A equipe tem um retrospecto bastante favorável como mandante. São quatro meses sem derrota, três meses sem levar gol e 11 vitórias nos 13 últimos compromissos dentro de casa.

Para enfrentar o Ahtletico-PR, o Palmeiras só deve ter baixas entre os zagueiros. Gómez está com a seleção paraguaia para a disputa da Copa América e Luan ainda se recupera de lesão na virilha. Antonio Carlos e Edu Dracena devem ser titulares.

Felipão alertou o time para não se acomodar e se sentir confiante demais após 30 jogos seguidos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. "Teve uma conversa nossa, do treinador com o elenco, para nos manter focados. A gente sabe muito bem disso (a necessidade de manter o foco). Tivemos a semana toda para trabalhar e estamos preparados para fazer um grande jogo", disse o atacante Dudu.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X ATHLETICO-PR

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Antonio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Zé Rafael, Dudu e Deyverson. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

ATHLETICO-PR: Santos; Jonathan, Lucas Halter, Paulo André e Márcio Azevedo; Matheus Rossetto, Erick, Bruno Guimarães; Nikão, Rony e Marcelo Cirino. Técnico: Tiago Nunes.

Juiz: Rodrigo Ferreira

Local: Allianz Parque

Horário: 16h30

Na TV: Globo e TNT