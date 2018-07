Palmeiras encara o Botafogo para se manter na ponta com folga

A derrota para o Atlético-MG fez com que o Palmeiras deixasse os concorrentes na briga pela liderança se aproximarem nesta rodada. Por isso, vencer o Botafogo neste domingo, às 18h30, é fundamental para manter a tranquilidade e, dependendo de outros resultados, poder até disparar na ponta da tabela.

O time de Cuca soma 32 pontos, dois a mais que Corinthians e Grêmio, que também atuam neste domingo. Para se manter no topo, a equipe alviverde terá que superar um fato inédito neste campeonato: jogar sem Tchê Tchê.

O volante está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e em seu lugar, Cuca deve escalar Moisés, recuperado de lesão. Outra novidade na equipe pode ser no ataque, onde o treinador disse estar incomodado com a formação de três jogadores de velocidade na frente e por isso, pensa na possibilidade de escalar um centroavante. Assim, Leandro Pereira e Barrios disputam uma vaga com Erik.

No Botafogo, o técnico Ricardo Gomes não quis antecipar o time, mas confirmou que Leandrinho e Sassá continuam fora. O treinador espera pela recuperação de Rodrigo Pimpão.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO: Sidão; Luis Ricardo, Renan Fonseca, Emerson e Diogo Barbosa; Airton, Lindoso, Bruno Silva e Camilo; Neilton e Canales

Técnico: Ricardo Gomes

PALMEIRAS: Vagner; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos, Moisés e Cleiton Xavier; Róger Guedes, Dudu e Erik

Técnico: Cuca

Juiz: Heber Roberto Lopes (PR)

Local: Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro

Horário: 18h30