Palmeiras encara o Bragantino com a missão de vencer e jogar bom futebol

Apesar de ser o único invicto do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras joga hoje, às 11h, com uma grande responsabilidade diante do Red Bull Bragantino, fora de casa. O acúmulo de atuações ruins e de partidas com pouca criatividade obriga o time a demonstrar reação contra o adversário para ter um ambiente mais favorável antes de enfrentar o rival Corinthians na próxima quinta-feira.

A série de 11 jogos sem perder na temporada não tem aliviado a pressão sobre o clube alviverde. O futebol ruim da equipe tem gerado cobranças da diretoria sobre o técnico Vanderlei Luxemburgo e o elenco. Na última quarta-feira, o Palmeiras só teve uma finalização certa no empate por 1 a 1 com o Inter.

A principal mudança será na defesa. Felipe Melo continua fora e Luan recebeu o terceiro cartão amarelo após toque de mão na área que gerou pênalti para o time gaúcho. Quem ganha chance para atuar ao lado de Gustavo Gómez é Vitor Hugo. O time ainda pode voltar a ter o atacante Gabriel Veron disponível após se recuperar de lesão e assinar renovação de contrato.

O Red Bull vai fazer sua primeira partida sob o comando do técnico Maurício Barbieri, trazido para a vaga de Felipe Conceição. Na última rodada, empatou em 1 a 1 com o Athletico-PR fora de casa.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Edimar; Matheus Jesus, Ryller e Hurtado; Claudinho, Artur e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gómez, Vitor Hugo e Matías Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino, Bruno Henrique, Lucas Lima e Zé Rafael; L. Adriano. Técnico:Vanderlei Luxemburgo.

JUIZ:Rodrigo Miranda (RJ)

LOCAL:Nabi Abi Chedid

HORÁRIO: 11h.