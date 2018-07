Palmeiras encara o Coritiba em mais uma chance para reservas

Com a decisão da Copa do Brasil na cabeça, o jogo com o Coritiba neste domingo no Allianz Parque não representa muita coisa para o torcedor do Palmeiras, mas pode servir para alguns jogadores ganharem pontos com o técnico Marcelo Oliveira para a próxima temporada.

O treinador resolveu dar descanso para os prováveis titulares da finalíssima contra o Santos e apostará em jogadores que já tiveram seus momentos de destaque, mas perderam espaço e precisam mostrar serviço caso queiram permanecer no clube na próxima temporada.

É o caso, por exemplo, de Nathan, Leandro Almeida e Amaral. Os três já foram titulares, mas após sucessivas falhas deixaram o time e praticamente foram esquecidos. Inclusive, figuram em listas de candidatos a deixar o clube no fim do ano.

Quem também se enquadra neste perfil é Alecsandro. O experiente atacante ainda não mostrou a que veio no Palmeiras, e tem mais uma chance de demonstrar serviço, já que não pode atuar na Copa do Brasil.

Há também quem ainda procure um lugar ao sol. O meia Juninho, de 20 anos, é um deles. Ele treina esporadicamente com o time principal, mas passa a maior parte do ano com a equipe Sub-20. O garoto tem grandes chances de começar jogando.

O único dos titulares garantido no jogo é Lucas. O lateral-direito está suspenso do clássico com o Santos e pediu para jogar. “É uma forma de diminuir a ansiedade para o jogo”, justificou. Outro que deve atuar é Fernando Prass, mas Fábio chegou a ser testado entre os que podem iniciar a partida.

Com apenas 50 pontos na tabela, o Palmeiras quer aproveitar a animação dos reservas para fazer as pazes com a vitória. O time vem de cinco jogos sem vencer no campeonato – dois empates e três derrotas. A última vitória foi por 3 a 1 sobre o Avaí, com time misto.

Se o jogo não vale muito para Palmeiras, para o Coritiba a situação é inversa. Com 40 pontos, a equipe corre o risco de entrar na zona de rebaixamento se perder.

O técnico Pachequinho conta com o retorno de Negueba, recuperado de dores no joelho. Assim, o experiente Kleber Gladiador, ex-Palmeiras, e Thiago Lopes brigam por uma vaga no ataque.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CORITIBA

PALMEIRAS: Fernando Prass (Fábio); Lucas, Nathan, Leandro Almeida e Egídio; Amaral, Andrei, Mouche, Juninho (Kelvin) e Allione; Alecsandro

Técnico: Marcelo Oliveira

CORITIBA: Wilson; Leandro Silva, Walisson Maia, Juninho, Carlinhos; João Paulo, Alan Santos, Juan; Negueba, Henrique Almeida e Kleber Gladiador (Thiago Lopes)

Técnico: Pachequinho

JUIZ: Igor Junio Benevenuto (MG)

LOCAL: Allianz Parque

HORÁRIO: 18h