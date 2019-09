Palmeiras encara o CSA para recuperar pontos perdidos em vacilo no primeiro turno

Depois de quatro vitórias consecutivas e de conquistar um bom momento no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira contra o CSA, no Pacaembu, às 19h15, com a lembrança do tropeço diante do time alagoano no primeiro turno da competição. O empate por 1 a 1 em Maceió, na segunda rodada, deixa a equipe em alerta e motivada para recuperar os pontos perdidos no único vacilo na competição antes da parada para a Copa América.

A equipe alviverde fez nove partidas até a paralisação do calendário para a disputa da Copa América, com oito vitórias e um empate. O solitário tropeço veio diante do CSA, em jogo marcado pela presença de uma formação bastante modificada, praticamente um time C. Atletas pouco utilizados no ano como o goleiro Jailson, o zagueiro Antônio Carlos e meia Hyoran foram titulares no estádio Rei Pelé.

O Palmeiras saiu na frente com gol de Raphael Veiga e deixou escapar a vantagem no segundo tempo. Matheus Sávio empatou. O resultado na época não foi considerado positivo, até porque foi um dos raros jogos no começo do Brasileiro em que o CSA conseguiu somar pontos. O caçula na elite perdeu seis dos dez primeiros compromissos e só no último domingo conseguiu sair da zona de rebaixamento.

O time do técnico Mano Menezes sabe que agora não terá no Pacaembu um adversário tão fragilizado. Pelo contrário. "O time deles está em ascensão, somou sete dos últimos nove pontos e será uma partida bem complicada. Precisamos entrar com muito respeito e foco, tentar impor o nosso ritmo desde os primeiros minutos e lutar até o final para vencer mais um jogo", afirmou o zagueiro paraguaio Gómez.

Sem poder atuar no Allianz Parque, fechado para o show de banda Bon Jovi, o Palmeiras conta com a volta do atacante Dudu. O jogador cumpriu suspensão contra o Fortaleza, no último domingo, e reassume a vaga que foi de Zé Rafael. Por outro lado, o lateral-direito Marcos Rocha é quem terá de ficar fora, pois receber o terceiro cartão amarelo. O volante Jean deve ser escalado na posição.

O Palmeiras, no entanto, sabe da responsabilidade de vencer dentro de casa para continuar na perseguição ao líder, Flamengo. As quatro vitórias recentes dão confiança. "Estamos vivendo um bom momento. Passamos por uma fase complicada, mas nas últimas rodadas voltamos a vencer. Esses resultados nos dão mais confiança para a sequência do campeonato, mas isso não quer dizer que teremos um jogo fácil contra o CSA", avaliou Gómez.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CSA

PALMEIRAS: Weverton; Jean, Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Willian, Dudu e Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

CSA: Jordi; Dawhan, Alan Costa, Luciano Castan e Carlinhos; Naldo, João Vitor, Apodi e Jonatan Goméz; Hector Bustamante e Alecsandro. Técnico: Argel Fucks.

Horário: 19h15

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Local: Pacaembu

Na TV: Pay-per-view